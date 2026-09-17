Rafa Marin pazzo di Napoli: "Impressionante dal primo giorno, c'è calcio ovunque!"

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Rafa Marin si sofferma sul rapporto con Napoli. Poi parla anche di Massimiliano Allegri e del compagno di reparto Amir Rrahmani.

Rafa Marin, difensore del Napoli si sente ormai profondamente legato anche alla città e alla passione che circonda quotidianamente la squadra: "Napoli dal primo giorno mi ha impressionato per la passione con cui si vive il calcio. Esci di casa ed è tutto calcio, tutto Napoli", le sue parole in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

Rafa Marin su Allegri e Rrahmani

Rafa Marin parla così di Allegri: "Con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento". Centrale nelle idee della squadra è anche la gestione del possesso, a partire dalla difesa: "Più abbiamo il pallone noi meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più". Accanto allo spagnolo c'è poi Amir Rrahmani, diventato un riferimento importante: "Con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario con tanta esperienza". Un'intesa costruita giorno dopo giorno: "Mi ha aiutato tantissimo. Imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme".