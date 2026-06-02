Rai, Fortuna: "Baldini ha fatto la scelta giusta per la Nazionale. Nuovo ct? Conte e altri due"

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Italia-Lussemburgo, Baldini lancia sette debuttanti: Donnarumma guida i giovani.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista di Radio Rai Daniele Fortuna​​​​​​: "Qui nel ritiro della Nazionale siamo in un momento di completa transizione. I ragazzi sono tutti leggeri, spensierati, non hanno il peso della disfatta di Bosnia. Meglio così dall'esterno. Dovrebbero esserci 7 debuttanti contro il Lussemburgo, con Donnarumma a porta. Inacio è molto spigliato. Questi ragazzi di 18 anni sono andati all'estero. Questa volta la squadra che dà più giocatori alla Nazionale è il Borussia Dortmund. Bisogna capire poi se questi ragazzi giocheranno, altrimenti faranno fatica. Non è possibile che vadano così bene con le selezioni giovanili, poi spariscono nel nulla. I calciatori provenienti dalle seconde squadre ritengono che quelle siano esperienze formative. Possono permettersi di sbagliare. È una valutazione credibile. Se si continua a prendere giocatori come Modric, non ci sarà spazio per i calciatori. Donnarumma è l'unico che ha insistito per la convocazione in questa finestra dedicata alle Nazionali, Baldini ha ammesso che non ha ricevuto chiamate dai calciatori. L'idea di portare il suo gruppo è giusta. Giocatori con Dimarco, Barella, non ci sarebbe stato lo stesso spirito.

Prossimo CT? Durante ogni ritiro della Nazionale, c'è la giornata dedicata agli sponsor. Questa volta neanche questo. La FIGC deve ridimensionare tutto. Senza Mondiale, alcuni sponsor hanno abbandonato la Nazionale. Altri hanno rivisto i loro accordi. I nomi sono quelli: Conte e Mancini, ex CT. O anche Claudio Ranieri. Restiamo sempre sulle stesse figure. Le ultime di formazione in vista di Lussemburgo-Italia? Donnarumma, Pisilli, Pio Esposito e Palestra saranno titolari. Li abbiamo visti nella rifinitura prima della partenza per Lussemburgo".