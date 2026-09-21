Ranocchia sentenzia: "Il Napoli farà grande fatica a entrare tra le prime 6"
Decisamente severa l'analisi di Andrea Ranocchia sul momento attraversato dal Napoli. Dopo l'1-1 sul campo della Fiorentina, l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale ha espresso forti perplessità sulla squadra di Massimiliano Allegri e sulle sue prospettive in questa stagione: "Io vedo una squadra confusa e un ambiente spento. Per me farà una grande fatica ad arrivare anche tra le prime sei", le sue parole a 'Pressing'.
Ranocchia: "Vedo il Napoli sempre in balia della partita"
Ranocchia non vede al momento i presupposti per inserire gli azzurri nella corsa al titolo e insiste sulle difficoltà mostrate dalla squadra in questo avvio di campionato: "Io la vedo sempre in balia degli avversari, anzi in balia della partita. Per me non ha alcuna chance per lo Scudetto e farà molta fatica a entrare tra le prime sei addirittura".
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