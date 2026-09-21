Ranocchia sentenzia: "Il Napoli farà grande fatica a entrare tra le prime 6"

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Andrea Ranocchia analizza duramente il momento del Napoli dopo il pareggio contro la Fiorentina. L'ex difensore vede una squadra confusa.

Decisamente severa l'analisi di Andrea Ranocchia sul momento attraversato dal Napoli. Dopo l'1-1 sul campo della Fiorentina, l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale ha espresso forti perplessità sulla squadra di Massimiliano Allegri e sulle sue prospettive in questa stagione: "Io vedo una squadra confusa e un ambiente spento. Per me farà una grande fatica ad arrivare anche tra le prime sei", le sue parole a 'Pressing'.

Ranocchia: "Vedo il Napoli sempre in balia della partita"

Ranocchia non vede al momento i presupposti per inserire gli azzurri nella corsa al titolo e insiste sulle difficoltà mostrate dalla squadra in questo avvio di campionato: "Io la vedo sempre in balia degli avversari, anzi in balia della partita. Per me non ha alcuna chance per lo Scudetto e farà molta fatica a entrare tra le prime sei addirittura".