Sabatini difende Allegri: "Manca McTominay e il calendario è stato complicato"

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Sandro Sabatini analizza il pareggio del Napoli contro la Fiorentina e invita a considerare le assenze pesanti e un calendario più complicato.

Il dato dei sette punti nelle prime cinque giornate non basta, secondo Sandro Sabatini, per bocciare il Napoli di Massimiliano Allegri. Intervenuto a Pressing, il giornalista Mediaset ha valutato positivamente alcuni aspetti della prova del Franchi: "Il Napoli ha fatto una discreta partita contro la Fiorentina. Poi è ovvio che si faccia il paragone con gli anni scorsi, ma per coerenza va fatto su tutti gli allenatori e tutte le squadre. Ma soprattutto bisogna pensare anche ai giocatori".

Sabatini: "Bisogna considerare le assenze e il calendario"

Sabatini ha quindi posto l'accento sugli indisponibili che hanno condizionato questo avvio di stagione: "Se diciamo che la Juventus ha le assenze, dobbiamo dire la stessa cosa anche del Napoli, che non ha uno che sposta come McTominay, senza contare Anguissa e Buongiorno. Mai così pochi punti negli ultimi dieci anni dopo cinque partite? Bisogna guardare il calendario, che quest'anno è stato più pericoloso".