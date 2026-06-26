Restyling Maradona, ass. Cosenza: "Al concerto di Geolier misure alle vibrazioni del 3° anello"

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Cosenza: avanti col progetto Maradona, obiettivo Euro 2032 e via libera entro il 31 luglio.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli: "Dichiarazioni di ADL? Noi proseguiamo sulla nostra strada, abbiamo il dovere di valorizzare il Maradona e lo faremo con un finanziamento della regione Campania, che ha agito così anche con altri stadi, a partire dai 150 milioni per l’Arechi. Il progetto è piaciuto tantissimo, anche alla UEFA. Sei miliardi mi sembra un numero altissimo, ma De Laurentiis è un grande imprenditore e ha fatto vincere due scudetti al Napoli. Poi, se un grande imprenditore vuole fare uno stadio da 6 miliardi, ben venga. Noi per ora andremo avanti con il finanziamento della regione e la cifra messa sul tavolo dal Comune, abbiamo seguito tutte le regole e il progetto è in fase di verifica.

Euro2032? Noi siamo andati avanti con una fitta interlocuzione con la FIGC, poi è stato mostrato anche ai vertici UEFA, che ci hanno fatto i complimenti. Da qui a dire che sicuramente verrà scelto, ce ne passa. c’è un’analisi diversa da fare e non lo posso dire per certo, ma per ora il progetto rispetta i requisiti di EURO32, e non è poco. Entro il 31 luglio noi avremo un progetto completamente approvato, incrociando le dita, e non so quante altre città lo avranno. Contiamo di arrivare con tutte le carte in regole, la somma supera i 200 milioni con tutti i requisiti richiesti dalla UEFA: siamo tra i 200 e i 300 milioni ed è la cifra giusta per la riqualificazione di un impianto già esistente.

Lavori sul secondo anello? Ci vuole tempo, mentre il lavoro sul terzo anello va avanti. Il prototipo è in fase di studio, oggi con il concerto di Geolier ci saranno misure alle vibrazioni, perché vogliamo capire di quanto ridurle. Noi adesso partiamo con i lavori del terzo anello, che sono cruciali per avere quei posti in più che andranno a sostituire quelli che saranno momentaneamente occupati per via della riqualificazione.

Nuovo stadio? Qualsiasi investimento si faccia, noi siamo favorevolissimi, così come per il nuovo Pala eventi al Centro Direzionale. Quando ci verrà presentato un progetto fattibile con un piano economico adeguato, allora magari si potrà partire. Per adesso, però, non c’è nessun progetto. Il Maradona resterebbe per qualche anno lo stadio in cui giocherà il Napoli, e non c’è nessun problema a mantenerlo. Anche i servizi miglioreranno, la Linea 6 diventerà una tratta modernissima. Quindi si potranno fare tanti usi per lo stadio, anche se non dovesse essere più lo stadio del Calcio Napoli. Anche il centro sportivo sarebbe importante per i tanti giovani talenti che possono svilupparsi a Napoli, quindi ci auguriamo che si possa fare.

Pala Argento? Non ho mai parlato con Matt Rizzetta, ci parla il Sindaco. Se l’investitore privato vuole fare un investimento, noi gli saremo vicini, a patto che arrivi con un piano fattibile secondo i parametri di legge.

Iniziative per il centenario? I gruppi organizzati delle due Curve sono venuti da me e dal consigliere Salvatore Flocco con l’avvocato di riferimento, Emilio Coppola, e hanno detto che dal pomeriggio alla mezzanotte vorrebbero fare questo festeggiamento. È un’iniziativa popolare che ci è piaciuta, ma bisogna prima costituire un’associazione no profit. Lo hanno fatto, si chiamerà “Napoli è della gente”, e tutti i gruppi organizzati sono firmatari dell’atto costitutivo. Come con ogni associazione no profit, ci chiedevano uno spazio utilizzabile, e poi ci saranno anche tutti i permessi per svolgere il corteo in regola. Non c’è nessuna improvvisazione, e non si va in contrasto con nessun’altra iniziativa che vorrà fare il Napoli. I tifosi si sono autofinanziati, il patrocinio del Comune di Napoli è gratuito. Sono sicuro che verrà un qualcosa di spettacolare, con tutte le torce accese sul lungomare. La casualità è che, se tutto va bene, il 31 luglio ci sarà la presentazione del progetto per lo stadio insieme alla festa per il centenario”.