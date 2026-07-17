Retroscena Fabregas, Pres. Como: "Era stato cercato dal Napoli, ma ha rifiutato"

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Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha confermato che Cesc Fabregas è stato cercato da diversi club negli ultimi mesi,

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha confermato che Cesc Fabregas è stato cercato da diversi club negli ultimi mesi, tra cui anche il Napoli. In un'intervista rilasciata a La Stampa, il numero uno del club lariano ha raccontato alcuni retroscena sul futuro del tecnico spagnolo. Suwarso ha spiegato che "è una sua scelta. Diversi club hanno già chiesto di lui. Almeno tre negli ultimi mesi, ma ha rifiutato", sottolineando come sia stato lo stesso Fabregas a decidere di proseguire il proprio percorso sulla panchina del Como.

Alla domanda su quali fossero le società interessate, il presidente non ha avuto dubbi nel citare anche il Napoli: "Il Napoli, come era già stato scritto su qualche giornale locale".

Suwarso ha poi lasciato intendere che anche un altro club italiano si sarebbe fatto avanti per l'allenatore, senza però svelarne il nome: "Uno è italiano, non dico altro".