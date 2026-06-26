Allegri-Milan, c'è distanza! Gazzetta: “Vuole buonuscita e non solo 500mila euro”

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Allegri aspetta il Napoli: la risoluzione col Milan resta il nodo da sciogliere.

Massimiliano Allegri continua ad attendere il via libera definitivo per diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese si trova ancora in una situazione di stallo: il Milan ha già voltato pagina affidando la panchina a Ruben Amorim, mentre Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra stanno pianificando il mercato in vista della prossima stagione. Nonostante le rassicurazioni provenienti da Castel Volturno, dove filtra ottimismo sulla conclusione dell'operazione, l'annuncio continua però a slittare.

Braccio di ferro sulla buonuscita: il Milan non vuole rilanciare

A bloccare l'ufficializzazione è ancora la mancata risoluzione del contratto tra Allegri e il Milan. Secondo il quotidiano, il tecnico punterebbe a ottenere una buonuscita più consistente rispetto a quella finora prospettata, mentre il patron rossonero Gerry Cardinale non sarebbe disposto ad aumentare l'offerta. Al Milan guadagnava 5 milioni netti a stagione (che sarebbero saliti a 6 in caso di Champions), il Napoli gli ha messo sul piatto 4,5 (più bonus). Il che significa un esborso di 500mila euro per il club rossonero. Il confronto resta quindi in una fase di stallo, ma una mancata intesa non converrebbe a nessuna delle due parti: il Milan sarebbe costretto a sostenere l'intero costo dell'ultimo anno di contratto dell'allenatore, mentre Allegri resterebbe fermo per una stagione. Uno scenario che entrambe le parti puntano a evitare per arrivare finalmente alla fumata bianca.