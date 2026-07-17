Podcast Roma beffata su Celik, il podcast di Di Marzio: "Blitz decisivo, i retroscena”

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Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, nel suo podcast "Caffè Di Marzio"

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, nel suo podcast "Caffè Di Marzio" - il podcast del network TMW, che potete ascoltare su Tuttonapoli.net - parla del passaggio alla Juventus di Celik.

Celik sarà un nuovo giocatore della Juventus e, per come si è sviluppata la vicenda, si può tranquillamente parlare di un colpo arrivato a sorpresa. In pochi si aspettavano che l'affare si chiudesse così rapidamente, soprattutto perché i bianconeri seguivano il giocatore già da diversi mesi senza essere mai riusciti a trovare un'intesa. I primi contatti con il suo entourage risalgono addirittura a febbraio, ma solo nelle ultime 48 ore la Juventus ha deciso di accelerare in maniera decisa. Un ruolo importante lo ha avuto Ricky Massara, che conosce molto bene Celik e ne apprezza affidabilità e versatilità. Il dirigente bianconero ha spinto per chiudere l'operazione, convinto che il giocatore possa rappresentare una risorsa preziosa per Luciano Spalletti grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli.

La Juventus, inoltre, ha voluto anticipare una concorrenza molto agguerrita. Sul calciatore c'erano infatti Galatasaray e Fenerbahçe dalla Turchia, una Fiorentina che aveva presentato un'offerta economicamente importante e, soprattutto, la Roma. Proprio il club giallorosso sembrava essere la destinazione più probabile, anche perché Gian Piero Gasperini si era esposto personalmente chiedendo al giocatore di aspettare il più possibile la società capitolina.

Il problema, però, è stato rappresentato dai tempi e dalla situazione interna della Roma. Il cambio di management, arrivato a mercato già iniziato, ha inevitabilmente rallentato numerose operazioni. D'Amico è stato ufficializzato soltanto a fine giugno e diversi rinnovi sono arrivati con grande ritardo: Dybala ha firmato soltanto a metà luglio, Cristante e Mancini hanno rinnovato solo negli ultimi giorni, mentre Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra, non ha ancora sottoscritto il nuovo contratto.

Anche la trattativa per Celik ha seguito lo stesso percorso. Le parti hanno continuato a confrontarsi su bonus, dettagli economici e aspetti contrattuali, senza però arrivare mai al momento decisivo della firma. Non c'è mai stata una convocazione per sottoscrivere gli accordi definitivi e questa situazione ha spinto il giocatore e i suoi procuratori a guardarsi intorno. Così, nei giorni scorsi, Celik è arrivato in Italia in gran segreto, ha raggiunto Torino, ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con la Juventus. Solo successivamente ha informato Gasperini della sua decisione, inviandogli personalmente un messaggio per spiegargli di aver scelto di non aspettare oltre la Roma e di accettare l'offerta bianconera, che rispecchiava le richieste economiche avanzate nei confronti del club capitolino.

Per quanto riguarda il mercato della Juventus, il lavoro non è finito. I bianconeri continuano a concentrarsi su tre obiettivi principali: Kolo Muani, Martinez e Pellegrino. Restano inoltre vive le piste che portano a Kessié e Goretzka, anche se in entrambi i casi il nodo principale resta rappresentato dall'ingaggio, con richieste vicine ai 5 milioni di euro netti a stagione. La Roma, invece, è chiamata a reagire rapidamente. Il club deve dare risposte a Gasperini e sta cercando di accelerare su più fronti. L'obiettivo principale resta Summerville, per il quale i giallorossi sono pronti a investire circa 45 milioni di euro, in attesa del definitivo via libera del giocatore. Restano vive anche le piste che portano a Moreira e Garnacho, pur dovendo fare i conti con le elevate richieste economiche del Chelsea". Di seguito il podcast integrale