Marcolin: "Conte garanzia, se va male arriva secondo"

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Dario Marcolin, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della vittoria della Coppa Italia dell'Inter e non solo: "Chivu? Ha stupito tutta l’Italia per come è riuscito a gestire sia in campo che fuori un ambiente che aveva tanta qualità e grande voglia di vincere". Poi si è soffermato sulla squadra di Conte: "Il Napoli deve migliorare i numeri offensivi. Ma è anche vero che l’Inter aveva due attaccanti titolari e altri due pronti a subentrare”.

E ancora: "Conte nel nostro campionato è arrivato primo o secondo, già questo è sinonimo di garanzia”, ha aggiunto Marcolin. “La vera bravura di Conte secondo me è stata sempre trovare una soluzione alle difficoltà".