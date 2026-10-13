Formazione Napoli, Marolda: "Mi danno titolare questo giocatore stasera"

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Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla vigilia della gara contro il Villarreal: "Allegri sta facendo ruotare tutto, forse questo è i suo segreto dopo la rigidità del passato. Tutti sanno che possono giocare, e infatti li vedo tutti ben concentrati. Ognuno sa che il suo momento verrà e non ci vorrà tempo. E' uno dei segreti di questo Napoli. Giovane? A me stasera lo danno per titolare. Come seconda punta dietro Hojlund".

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