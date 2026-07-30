Solet nella lista del Napoli, Nani: “Magari avessero tutti i suoi problemi fisici…”

vedi letture

Calciomercato Napoli, il Group Technical Director dell'Udinese, Gianluca Nani, fa il punto sul futuro del difensore Oumar Solet

L'Udinese ha aperto le porte alla stampa nel ritiro di Lienz in occasione del tradizionale media day estivo. Tra i protagonisti della giornata c'è stato il Group Technical Director Gianluca Nani, che ha affrontato diversi temi legati al mercato, soffermandosi anche sulla situazione di Oumar Solet, difensore seguito dal Napoli come possibile rinforzo per il reparto arretrato.

Nani: "Vorrei tutti i giocatori con i problemi al ginocchio di Solet"

Il dirigente friulano ha risposto alle indiscrezioni sulle condizioni fisiche del centrale francese, smentendo qualsiasi preoccupazione: "Vorrei che tutti i calciatori della nostra rosa fossero infortunati e con problemi al ginocchio come Solet, vorrebbe dire che abbiamo raggiunto quasi la perfezione. Da quando è qui non ha saltato un allenamento e ha saltato una gara per precauzione. Non so questa storia da dove nasca. Ausilio è un ragazzo splendido e intelligente, così come Marotta, non viene da loro. Poi ognuno è libero di dire ciò che vuole”.