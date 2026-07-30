Badiashile-Napoli, Del Genio: “Ha qualità, ma i troppi infortuni mi preoccupano molto”

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Paolo Del Genio analizza Benoît Badiashile, difensore del Chelsea seguito dal Napoli per rinforzare il reparto arretrato.

Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato il profilo di Benoît Badiashile, centrale del Chelsea finito tra gli obiettivi del Napoli per la difesa. Il giornalista ha evidenziato le caratteristiche del difensore francese, sottolineandone la struttura fisica e le qualità tecniche.

Del Genio su Badiashile: "Gli infortuni sono un motivo di grande preoccupazione"

Secondo Del Genio, Badiashile presenta caratteristiche molto interessanti: "È un giocatore con un bel passo, molto strutturato fisicamente, alto 1,94 metri, dotato di un buon piede sinistro, che faceva anche parecchi gol”.

Il giornalista ha però evidenziato il principale interrogativo legato al percorso del classe 2001 al Chelsea. Nonostante le buone premesse, il difensore non è riuscito a trovare continuità soprattutto a causa dei problemi fisici: "Non ha giocato quasi mai perché è stato molte volte infortunato, e questo è un motivo di grande preoccupazione”.