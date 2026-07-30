Fabbroni su Lang: "L'hai pagato tanto, vale la pena puntarci se non puoi venderlo"

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Mario Fabbroni, giornalista, racconta un aneddoto legato al vecchio Napoli e poi parla del ritorno di Noa Lang dalle vacanze.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista: "Io penso di aver fatto parte di una generazione fortunata, ho visto tutti gli Scudetti del Napoli, una Supercoppa stravinta sulla Juventus, una Coppa UEFA e ho vissuto uno dei momenti più alti di eccitazione giornalistica su quella vittoria contro i bianconeri. Poi abbiamo visto l'era De Laurentiis che ci ha fatto divertire per tanto tempo. E ora anche il centenario. La conferenza di Mancini? Mancini sa che parte con il peccato originale, non è bello com'è ha lasciato la Nazionale.

Un aneddoto sul Napoli che si allenava a Soccavo? Su Soccavo vi racconto una storia sul nostro vecchio collega, Gianfranco Lucariello. Arrivò a Soccavo un collega della RAI che doveva fare un'intervista a Bruscolotti. Ma Bruscolotti andò via da qualche minuto e Lucariello imitava perfettamente Bruscolotti. Una volta assicurati che l'intervista fosse solo telefonica, allora si fece questa chiacchierata al giornalista che imitava la voce di Bruscolotti. Il giorno dopo, quando stavamo tutti lì a Soccavo, entrò Bruscolotti che seppe di aver parlato per Radio Rai senza aver parlato per Radio Rai. Ci passò davanti al gabbiotto, prima di andare agli spogliatoi, disse a Lucariello: "So che ti diverti, ora fai divertire anche a me". Tutti noi giornalisti presenti ridemmo tantissimo alla sua risposta. Era specchio di quel calcio.

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