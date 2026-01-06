Sorrentino: "Napoli impressionante per la semplicità con cui gioca. Che sfida con l'Inter!"

Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona e oggi opinionista, è intervenuto sulle frequenze di Radio24 nel corso di 'Tutti Convocati', per parlare dei temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "E' fuga a tre per lo scudetto. Milan, Massimiliano Allegri col corto muso ha vinto i campionati alla Juventus. Inter e Napoli hanno dato un segnale forte non facendo nemmeno entrare in campo l'avversario.

Il Napoli mi ha fatto impressione per la semplicità con cui ha giocato. L'Inter ha una qualità sopra tutte le altre. Domenica sera sarà la sfida della sfida, chi dovesse vincere darà un bello strappo al campionato. Bologna? Federico Ravaglia sta facendo molto bene da titolare al Bologna, è un prodotto italiano, ha fatto gavetta nelle serie minori, ha un'età giusta e ha tutte le caratteristiche del portiere moderno".