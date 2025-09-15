Sosa: "Prestazione che mi fa sognare! L'anno scorso si è visto solo a gennaio un gioco così..."

vedi letture

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha commentato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni: "C'è stata una prestazione che personalmente mi fa sognare, alla terza giornata in vista della Champions League. L'anno scorso questo tipo di prestazione l'abbiamo visto verso gennaio-febbraio secondo me. Quindi non mi confondo per gli ultimi dieci minuti dove la Fiorentina ha fatto qualcosina, ma è stata una prestazione del Napoli straordinaria.

De Bruyne? Era un po' nervoso sul dischetto, probabilmente c'era già stata questa sfida in Inghilterra, De Gea è un portiere pararigori. Hojlund ha fatto un movimento bellissimo sul gol, è un movimento che ti insegnano quando sei ragazzino: cioè quello di girare da un centrale all'altro centrale. E poi c'è stata la palla di Spinazzola che sembrava data da De Bruyne, e invece l'ha data Spinazzola. È la vittoria di Conte per me. Col Cagliari non mi era piaciuto e gli avevo dato 6, ora invece ha dato il giusto atteggiamento, abbiamo visto un calcio importante ed anche cambi per la gestione. Da 9 in pagella".