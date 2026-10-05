Spalletti: "A Napoli l'amore dei tifosi ti toglie il fiato, io l'ho respirato a pieni polmoni"

Luciano Spalletti ripercorre la sua carriera e torna sul rapporto speciale vissuto con Napoli. L'ex tecnico azzurro parla anche della qualità di gioco.

Luciano Spalletti, intervistato da Tuttosport, è tornato sulle tappe della sua carriera, raccontando anche il rapporto vissuto con la piazza di Napoli: "A forza di fare 'picchia e mena', nel tempo, un po' mi sono ammorbidito. Ma passioni e rifugi sono sempre gli stessi. Fatico ad andare nei salotti e conoscere gente. Torino, per esempio, è perfetta: ti lasciano vivere in pace. A Napoli l'amore dei tifosi ti toglie il fiato, per qualcuno può arrivare anche ad essere soffocante, ma io me lo sono respirato tutto a pieni polmoni. Così come a Roma. Capisco anche quel modo di vivere il calcio, perché ci sono passato anch'io".

Spalletti e il paragone con il Napoli dello Scudetto

Spalletti ha risposto anche alla domanda sulla possibilità che la Juventus della scorsa stagione potesse avvicinarsi, sul piano della qualità del gioco, al suo Napoli tricolore: "Sì, avevamo risolto il quesito fondamentale di chi fossimo veramente. Ma ci sono successi tre/quattro episodi che hanno interrotto il ritmo, come dei falli tattici subiti".