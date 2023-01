Spalletti fa chiarezza: "Kvaratskhelia out? Non ha febbre, ma ha assunto farmaci per i sintomi"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Salernitana, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato

TuttoNapoli.net

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Salernitana, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia: "Non partirà con la squadra, resterà a casa. Non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi".