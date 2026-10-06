Spalletti-Napoli, Sosa svela: “Dopo lo Scudetto voleva smettere! La Nazionale cambiò tutto”

Roberto “Pampa” Sosa racconta un retroscena sulla separazione tra Luciano Spalletti e il Napoli: l’allenatore aveva pensato di lasciare il calcio.

Luciano Spalletti aveva davvero pensato di lasciare il calcio dopo lo Scudetto conquistato con il Napoli. A raccontare il retroscena è Roberto “Pampa” Sosa, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ricordando un pranzo a Castel Volturno al quale era presente anche Cristian Bucchi. In quel periodo l’argentino frequentava spesso il centro sportivo azzurro e aveva avuto modo di parlare direttamente con l'allora allenatore del Napoli: "Spalletti aveva detto a De Laurentiis di volersi prendere una pausa, aggiungendo che non avrebbe allenato più nessuna squadra italiana soltanto per un anno? Non è così. Se ricordate, in quel periodo frequentavo tanto Castel Volturno, ero spesso al centro sportivo del Napoli e andavo a pranzo con il mister... A tavola fu chiaro: voleva lasciare il calcio, poi la chiamata della Nazionale ha cambiato le cose". Una versione, dunque, diversa dall'idea di una semplice pausa di un anno: secondo Sosa, Spalletti aveva preso in considerazione l'addio definitivo alla panchina.

Dalla Nazionale alla Juventus: così cambiò il futuro di Spalletti

A modificare quei piani fu la proposta della Nazionale, che riportò Spalletti in panchina dopo la separazione dal Napoli. Un'esperienza conclusa senza i risultati sperati, prima dell'approdo alla Juventus. Sosa ha ricostruito così il percorso successivo: "Quando non è andata bene come CT, ha preso in considerazione la Juventus perché, professionalmente, è difficile dirle di no. C'era anche Cristian Bucchi presente a quel pranzo: Spalletti voleva smettere con il calcio dopo lo Scudetto vinto col Napoli". Il retroscena raccontato dal Pampa restituisce quindi un quadro preciso: dopo il trionfo del 2023, l'idea di Spalletti era quella di chiudere con il calcio. La Nazionale prima e la Juventus poi hanno cambiato completamente la traiettoria della sua carriera.