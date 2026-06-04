SSCNapoli, Baiesi annuncia: "2 amichevoli a Dimaro e 3 a Castel di Sangro. E poi le serate..."

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Gianluca Baiesi, stadium manager della SSC Napoli, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi

Gianluca Baiesi, stadium manager della SSC Napoli, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi: "Due parole sugli eventi di questi due ritiri sia per quanto riguarda la parte sportiva sia perché coincideranno con le celebrazioni del centenario. Progetto su cui il direttore Bianchini ed Erinda Gorenca stanno lavorando e per cui seguiranno tutte le comunicazioni del caso. Proprio a causa di questa coincidenza stiamo pensando a varie migliorie rispetto alle edizioni precedenti. Dal punto di vista organizzativo abbiamo in previsione un miglioramento del village per i tifosi, sia a Dimaro che a Castel di Sangro. Dove ci sarà come tutti gli anni un'animazione per tutte le età e i village saranno completamente rinnovati. In prossimità di queste strutture avremo per la prima volta, grazie ad un'attività che sta portando avanti Valentina De Laurentiis, un'area espositiva in cui mostreremo tutta una serie di trofei. Valentina ha deciso di implementare un'area dedicata a questa esposizione dove avremo 16 trofei esposti e una serie di memorabilia. Saranno vicino al campo a Carciato a Dimaro e nel palazzetto dello sport di Castel di Sangro.

Avremo poi anche una food area e un'area relax vicino al campo di Carciato e anche vicino al campo di Castel di Sangro. Un'altra miglioria, pensata grazie anche a Vincenzo Carfagna responsabile della biglietteria, sarà quella legata agli accessi agli eventi sportivi ed eventi di intrattenimento. Sara gestito tutto tramite una piattaforma dove ci si potrà prenotare per evitare la calca e le file, gestendo tutto in maniera molto più fluida. Per quanto riguarda invece la parte di intrattenimento, sia a Dimaro che a Castel di Sangro sono previste delle serate, avremo 4 film proiettati a Dimaro e poi avremo le solite 3 serate a Dimaro e 3 serate a Castel di Sangro dove organizzeremo degli incontri con lo staff tecnico e giocatori e i tifosi. Avremo poi anche serate dedicate all'intrattenimento con cabaret e artisti che si esibiranno. A Dimaro ci saranno 2 amichevoli con squadre italiane mentre a Castel di Sangro si stanno organizzando 3 amichevoli di carattere internazionale".