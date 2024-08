Ulivieri: "La ripresa col Verona può starci perché il Napoli è ancora in costruzione"

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Verona-Napoli è solo una partita, non parlerei di esaurimento di entusiasmo. Il primo tempo è stato decoroso, nel secondo il Napoli s’è sciolto come neve al sole, ma ci sta perchè sta attraversando un periodo di costruzione. Affrontare il Bologna non sarà semplice, anche se pure i felsinei hanno i loro problemi.

Mi aspetto una partita un po’ bloccata, forse il Napoli proverà a non far giocare il Bologna. Ho visto la gara del Bologna domenica, ha fatto una buonissima gara ed il risultato gli sta molto stretto. Italiano? Parla la sua storia, ha fatto un percorso ottimo, non ha mai sbagliato una stagione. Quest’anno ha un impegno molto difficile perchè arrivare dopo Thiago Motta non è semplice. Italiano è stato accolto bene, con fiducia, sta facendo abbastanza bene cambiando il Bologna”.