Valcareggi: "Non cederei Osimhen neanche per 150mln, l'anno prossimo vale di più"

© foto di Federico De Luca

L’agente e operatore di mercato Furio Valcareggi ha parlato di vari temi a Tuttomercatoweb a partire dal ds Giuntoli: "Da juventino ha coronato una grandissima carriera. Il Napoli ha perso Kim, che può andare, può essere sostituto. Osimhen invece non lo darei neanche per 150 milioni. L'anno prossimo o vale la stessa cifra o di più. Il valore non lo perde perchè 15 gol li fa".