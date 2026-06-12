Vidigal: "Con Allegri il Napoli continuerà a vincere! Alisson destinato a fare meglio ancora"

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José Luís Vidigal vede un futuro ancora vincente per il Napoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex centrocampista ha promosso la scelta di Massimiliano Allegri per il dopo Conte. "Allegri è un allenatore abituato a vincere e quindi è sempre un nome di rispetto e sicuramente il Napoli continuerà a vincere", ha dichiarato Vidigal, ricordando anche il lavoro svolto dal tecnico salentino: "Conte è riuscito a far bene, ha vinto lo Scudetto, con un profilo che conosciamo tutti, uno che guarda soprattutto al risultato".

Parlando dei singoli, l'ex calciatore ha speso parole importanti per Alisson Santos: "Ha tanta fame, tanta voglia di crescere, tecnicamente forte, un vero campione che la prossima stagione potrà fare ancora meglio". E su Richard Rios: "Potrebbe diventare un pezzo grosso per il Napoli, crescendo con Allegri dal punto di vista tattico".