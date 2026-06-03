Vlahovic-Napoli, Del Genio: "Cifre alte e hai Hojlund. Se lo prendi, cedi tutti gli esterni?"
Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando del calciomercato del Napoli e dei tanti giocatori accostati al club azzurro: "Vlahovic è un attaccante centrale, non si discute, ma bisogna vedere se il Napoli giocherà con una o due punte con Allegri. Ma la vedo difficilissima. Ha rifiutato 6 milioni dalla Juve. Vogliono il bonus alla firma perché si libera a parametro zero.
Non mi sembrano cifre da Napoli, però aspettiamo. Se il Napoli fa all-in su di lui con Vlahovic e Hojlund dovrebbe poi vendere tutti gli esterni. Quindi non credo proprio che il Napoli pensi a prendere il serbo, poi vediamo se cambiano idea o tipologia di mercato".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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