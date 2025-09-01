Zazzaroni: "Con un altro tecnico Hojlund non sarebbe arrivato! I giocatori mi dicono una cosa..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Con un altro allenatore non sarebbe mai arrivato Hojlund. Antonio ha una grande mentalità, trasmessa alla squadra, ma è bravissimo soprattutto nella didattica. I giocatori mi dicono che sanno sempre esattamente cosa devono fare quando sono in campo.

Hojlund? La cosa che mi ha colpito molto è che il tifoso crede che uno vuole tormentarlo dandogli una notizia scomoda. Invece uno cerca di arrivare alla verità, racconta le cose come stanno. Io ho dei rapporti e chiedo che venga rispettato il mio lavoro, così come io rispetto i tifosi".