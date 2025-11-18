Ufficiale
Galles-Macedonia del Nord, le formazioni: Elmas dal 1’ nel 5-3-2 di Milevski
TuttoNapoli.net
Sono state ufficializzate le formazioni di Galles-Macedonia del Nord, incontro del Gruppo J valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma alle 20:45 al Cardiff City Stadium. Si tratta di uno scontro diretto: le due squadre occupano il secondo posto a pari merito con 13 punti, a due lunghezze dal Belgio capolista. Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, partirà titolare nella squadra guidata dal commissario tecnico Milevski. Di seguito le formazioni:
Galles: Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson.
Macedonia del Nord: Dimitrievski; Ilievski, Velkovski, Zajkov, Ashkovski; Kostadinov, Bardhi, Alimi, Stojcevski; Miovski, Elmas.
Pubblicità
Mondiali
Copertina TuttonapoliConte è tornato: ora ci sono tre grandi problemi da affrontare di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com