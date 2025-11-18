Ufficiale

Galles-Macedonia del Nord, le formazioni: Elmas dal 1’ nel 5-3-2 di Milevski

Galles-Macedonia del Nord, le formazioni: Elmas dal 1’ nel 5-3-2 di MilevskiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:35Mondiali
di Francesco Carbone

Sono state ufficializzate le formazioni di Galles-Macedonia del Nord, incontro del Gruppo J valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma alle 20:45 al Cardiff City Stadium. Si tratta di uno scontro diretto: le due squadre occupano il secondo posto a pari merito con 13 punti, a due lunghezze dal Belgio capolista. Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, partirà titolare nella squadra guidata dal commissario tecnico Milevski. Di seguito le formazioni:

Galles: Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson.

Macedonia del Nord: Dimitrievski; Ilievski, Velkovski, Zajkov, Ashkovski; Kostadinov, Bardhi, Alimi, Stojcevski; Miovski, Elmas.