Hojlund torna e sfida McTominay: le formazioni di Scozia-Danimarca
Alle 20:45 Hampden Park sarà il teatro di Scozia-Danimarca, gara valevole per la sesta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Steve Clarke conferma dall’inizio il centrocampista del Napoli Scott McTominay, chiamato a guidare la manovra della nazionale scozzese.
Dall’altra parte, il CT danese Brian Riemer ritrova Rasmus Hojlund: l’attaccante, messo ko da un attacco influenzale nella sfida precedente e costretto al forfait, torna ora al centro dell’attacco e si prepara a sfidare proprio di squadra al Napoli. Di seguito le formazioni:
Scozia (4-4-2): Gordon; Hickey, Souttar, McKenna, Robertson; Christie, Ferguson, McGinn, Doak; McTominay, Dykes.
Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Dorgu; Hjulmand, Hojbjerg; Isaksen, Froholdt, Damsgaard; Hojlund.
