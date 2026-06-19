Ciclismo, Fico annuncia: "Dopo 25 anni torna il Giro della Campania"

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Torna il Giro della Campania dopo 25 anni: appuntamento il 20 settembre.

Dopo 25 anni di assenza torna il Giro della Campania. Ad annunciarlo è il Governatore della Campania Roberto Fico, che ha evidenziato l’importanza del ritorno di una manifestazione storica, in programma il prossimo 20 settembre. Un appuntamento che rappresenta una grande occasione per il territorio, capace di coniugare sport, promozione della regione e valorizzazione delle comunità locali.

Fico: «Il Giro attraverserà luoghi e comunità, rafforzando il senso di appartenenza»

"Il 20 settembre tornerà, dopo 25 anni, il Giro della Campania. Una bellissima notizia per la nostra regione ed un risultato per il quale ringrazio l'assessora Zabatta, che ha lavorato con impegno per riportare in Campania una manifestazione storica e profondamente legata al nostro territorio. Il Giro attraverserà luoghi, comunità e storie diverse, valorizzando la ricchezza della nostra regione e rafforzando quel senso di appartenenza che lo sport sa sempre creare. Perché lo sport è partecipazione, incontro, condivisione e capacità di unire le persone. Ed anche così si riannodano i fili della nostra straordinaria regione, dalle aree interne fino alla costa, rafforzando il legame tra territori e comunità".