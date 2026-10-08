Ufficiale
Maltempo a Napoli: allerta arancione fino alle 15 di domani, i dettagli
Dalle ore 15 di oggi fino alle ore 15 di domani, venerdì 9 ottobre, resteranno chiusi a Napoli cimiteri pubblici e privati, parchi, spiagge e diversi impianti sportivi a causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Per tutta la durata dell'allerta sarà quindi interdetto l'accesso ai cimiteri, ai parchi e alle spiagge.
Saranno inoltre chiusi gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema, il centro polifunzionale di Soccavo, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore. È stata disposta anche la chiusura della pista di atletica dello stadio Diego Armando Maradona.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Napoli città
Copertina Lobotka non ci sta: “4 gare in 17 giorni, ora 9 ravvicinate! E’ massacrante, Slovacchia ha pochi giocatori ma sono umano…” di Antonio Noto
Le più lette
2 Allegri riparte dal 3-4-2-1? Chi gioca? Live su Radio Tutto Napoli: dalle 13 c'è 'Cronache Azzurre'
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliHojlund, i numeri non mentono! Nel Napoli troppo isolato, con la Danimarca XG 4 volte superiori
Francesco CarboneTuttonapoli“Questo stile di gioco mi si addice di più”, De Bruyne chiaro: Allegri recepirà il messaggio?
Daniele RodiaTuttonapoliDi Lorenzo, l'abdicazione silenziosa: Kayode gli ha preso la fascia destra dell'Italia
Pierpaolo MatroneMonte ingaggi Serie A, Napoli sul podio! Solo Juventus e Inter pagano stipendi più alti
Pierpaolo MatroneCentro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com