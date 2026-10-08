Ufficiale Maltempo a Napoli: allerta arancione fino alle 15 di domani, i dettagli

Dalle ore 15 di oggi fino alle ore 15 di domani, venerdì 9 ottobre, resteranno chiusi a Napoli cimiteri pubblici e privati, parchi, spiagge e diversi impianti sportivi a causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità. Per tutta la durata dell'allerta sarà quindi interdetto l'accesso ai cimiteri, ai parchi e alle spiagge.

Saranno inoltre chiusi gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema, il centro polifunzionale di Soccavo, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore. È stata disposta anche la chiusura della pista di atletica dello stadio Diego Armando Maradona.