Ufficiale Riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: c'è la data, l'annuncio del Comune

Riapre Largo Maradona: è ufficiale. L'attesa era tanta e ora c'è la data. «Martedì 24 novembre alle ore 10.30, dopo lavori di riqualificazione dello spazio ad uso pubblico, riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e dell'Assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato», la nota del Comune di Napoli. Dunque, un giorno prima del 25 novembre, giorno dell'anniversario della morte di Diego Armando Maradona, riapre, dopo i lavori, un luogo simbolo per i tifosi del Napoli.

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