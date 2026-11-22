Ufficiale Torna il maltempo in Campania: da stasera scatta l'allerta, i dettagli

Allerta meteo a Napoli e in Campania dalle 21 di domenica alle 18 di lunedì: venti forti, mareggiate e zone interessate.

Nuova allerta meteo in Campania per venti forti, raffiche e possibili mareggiate lungo le coste. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso valido dalle ore 21.00 di oggi, domenica 22 novembre, fino alle 18.00 di lunedì 23 novembre. Sono previsti venti occidentali forti o localmente molto forti, accompagnati da condizioni di mare agitato o molto agitato. L'avviso interessa l'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle località costiere maggiormente esposte al moto ondoso. Non sono invece previste criticità legate alle precipitazioni, con rischio idrogeologico classificato di colore verde.

Allerta meteo Campania, le zone interessate e le raccomandazioni della Protezione Civile

Il rischio mareggiate riguarda Napoli, le isole del Golfo, l'area vesuviana, la Penisola sorrentina, la Costiera amalfitana e diversi tratti del litorale salernitano e cilentano. Tra le aree interessate figurano anche la Piana campana, il Tusciano, l'Alto Sele, la Piana del Sele e l'Alto e Basso Cilento. La Protezione Civile ha invitato i Comuni ad adottare le misure necessarie per prevenire eventuali danni, monitorando soprattutto alberature, verde pubblico e strutture esposte alle raffiche. L'allerta per vento non prevede un codice colore specifico: il livello verde indicato nel bollettino riguarda esclusivamente il rischio idrogeologico e non esclude i pericoli legati al vento e al mare.