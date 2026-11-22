Napoli-Torino, blitz della Polizia Locale: 81 auto portate via, multe e sequestri

Napoli-Torino, controlli della Polizia Locale al Maradona: 81 auto rimosse, 96 infrazioni, sequestri e sette parcheggiatori abusivi multati.

Controlli a tappeto della Polizia Locale nelle strade intorno allo stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Torino. Gli agenti sono intervenuti nella zona di Fuorigrotta per contrastare la sosta irregolare e le attività commerciali abusive durante l'afflusso dei tifosi. Complessivamente sono state rimosse con il carro attrezzi 81 automobili parcheggiate in divieto, soprattutto sui marciapiedi e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Nel corso dell'operazione sono state inoltre contestate 96 violazioni del Codice della strada, nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle disposizioni comunali relative alla viabilità e alla gestione del traffico nei pressi dell'impianto sportivo.

Napoli-Torino, sequestrate 200 bevande e sanzionati sette parcheggiatori abusivi

Come riferisce Fanpage.it, il blitz ha riguardato anche i venditori ambulanti privi di autorizzazione, con il sequestro di circa 200 prodotti tra lattine di birra e bottiglie. Particolare attenzione è stata riservata alla vendita irregolare di bevande conservate in contenitori con ghiaccio. L'intervento è stato condotto dall'Unità Operativa Fuorigrotta della Polizia Municipale, coordinata dal comandante Alfredo Marraffino, che ha provveduto anche a identificare e sanzionare sette parcheggiatori abusivi attivi nelle aree maggiormente frequentate dai tifosi. Le verifiche sono proseguite durante le fasi di ingresso e deflusso del pubblico, senza particolari criticità sul fronte della sicurezza: non sono stati infatti registrati episodi di tensione tra le due tifoserie.