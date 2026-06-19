Neapolis Aquathlon, Napoli ospita i Campionati Italiani: appuntamento sul lungomare

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Napoli diventa la capitale italiana dell’Aquathlon: in programma il 27 e 28 giugno sul lungomare.

Napoli si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Neapolis Aquathlon, in programma il 27 e 28 giugno nello straordinario scenario del Lungomare Caracciolo e di Mappatella Beach. La seconda edizione della manifestazione assegnerà i titoli dei Campionati Italiani Assoluti e di Categoria e porterà in città centinaia di atleti da tutta Italia, insieme ai migliori giovani talenti del Centro-Sud. Un evento che conferma la crescita di Napoli come capitale dello sport, capace di unire competizione, valorizzazione del territorio e promozione dei valori di inclusione, sacrificio e crescita personale.

Il Neapolis Aquathlon tra campioni, giovani promesse e il futuro sportivo di Napoli

La gara principale si svolgerà domenica 28 giugno con partenza alle 8.30 dalla Rotonda Diaz, in un percorso tra nuoto e corsa immerso nella bellezza del Golfo di Napoli. Accanto alla competizione assoluta ci sarà spazio anche per la prova giovanile della Macro Area Sud del Circuito Interregionale 2026, con atleti dai Minicuccioli agli Youth B. Durante la presentazione al Circolo Canottieri Napoli, l’assessore Emanuela Ferrante ha evidenziato il valore strategico dell’evento per la crescita della città, mentre il promotore Mario Fontana ha sottolineato come lo sport rappresenti uno strumento fondamentale di educazione e inclusione. Il Neapolis Aquathlon si inserisce così nel percorso che vede Napoli sempre più protagonista dei grandi eventi nazionali e internazionali, trasformando il proprio mare e il suo lungomare in un palcoscenico unico al mondo.