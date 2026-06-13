Ufficiale AIA, Domenico Messina nominato nuovo direttore tecnico: l’annuncio

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L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato la nomina di Domenico Messina come nuovo direttore tecnico: inizierà dal 1° luglio 2026.

Domenico Messina è stato nominato nuovo direttore tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA). La decisione è stata formalizzata dal Comitato Nazionale dell’AIA, nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente riforma associativa e in attuazione dell’articolo 10-bis del Regolamento Associativo. La nuova figura avrà il compito di garantire l’avvio delle attività tecniche a partire dal 1° luglio 2026, nell’ambito di un più ampio percorso di riorganizzazione interna dell’Associazione.

La scelta di Messina si inserisce in una strategia di rinnovamento volta a valorizzare il patrimonio tecnico arbitrale nazionale, affidando un ruolo chiave a una figura di comprovata esperienza. Il Comitato Nazionale ha sottolineato come l’individuazione sia avvenuta con senso di responsabilità, puntando su un profilo capace di coniugare competenze, visione e conoscenza approfondita del sistema arbitrale italiano e internazionale.

Il profilo di Messina e la carriera tra campo e ruoli dirigenziali

Il profilo di Domenico Messina è stato definito di assoluto rilievo per esperienza e competenze maturate nel corso della sua carriera. Il nuovo direttore tecnico rappresenta infatti una sintesi di esperienza internazionale e profonda conoscenza del mondo arbitrale, elementi che lo rendono una figura centrale per lo sviluppo futuro dell’AIA. Nel comunicato ufficiale viene inoltre riportato il suo percorso professionale e i principali incarichi ricoperti:

Arbitro CAN dal 1995 al 2007 (192 presenze in Serie A e due finali di Coppa Italia nel 1999 e 2006)

Arbitro internazionale dal 1998 al 2007 (Top Class dal 2001 al 2005)

Componente CAN PRO nella stagione 2009/2010

Componente CAN B nella stagione 2010/2011

Responsabile CAN B dal 2011/2012 al 2013/2014

Responsabile della CAN dal 2014/2015 al 2016/2017

Componente CAN nella stagione 2022/2023

Osservatore UEFA dal 2010

Osservatore CAN e CON PROF dal 2008

Premio Giorgio Bernardi nel 1996

Premio Giovanni Mauro nel 2001

Premio Claudio Pieri nel 2021

Negli ultimi anni ha guidato le commissioni arbitrali delle Federazioni di Cipro e Serbia.