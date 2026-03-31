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Algeria-Uruguay, le formazioni ufficiali: Olivera titolare, svelato il ruolo
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Sono ufficiali le formazioni di Algeria-Uruguay, amichevole internazionale in programma all’Allianz Stadium con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30.
Sono ufficiali le formazioni di Algeria-Uruguay, amichevole internazionale in programma all’Allianz Stadium con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30. La Uruguay, guidata dal commissario tecnico Marcelo Bielsa, torna in campo dopo il pareggio ottenuto contro l’Inghilterra, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita.
Olivera titolare nella difesa uruguaiana
Tra i protagonisti della Celeste c’è anche Mathías Olivera, schierato dal primo minuto. Il difensore del Napoli agirà come terzino sinistro in una difesa a quattro, confermando la fiducia del tecnico argentino e ritagliandosi un ruolo importante nello schieramento uruguaiano.
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