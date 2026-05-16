Ultim'ora Formazione Napoli, Sky: "De Bruyne dal 1' e scelto sostituto Politano"

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Sul fronte delle altre modifiche di formazione, Spinazzola dovrebbe essere schierato al posto dello squalificato Politano

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kevin De Bruyne è pronto a tornare titolare dal primo minuto domani a Pisa, prendendo il posto di Giovane nella formazione iniziale. Il belga per problemi fisici aveva saltato l'ultima di campionato di lunedì contro il Bologna al Maradona. Sul fronte delle altre modifiche di formazione, Spinazzola dovrebbe essere schierato al posto dello squalificato Politano. A sinistra, invece, spazio a Gutierrez, chiamato a presidiare la fascia e a dare equilibrio alla manovra. Dunque Spina a destra e non Gutierrez, che pure in passato aveva ricoperto quel ruolo. Ecco le probabili formazioni:

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte