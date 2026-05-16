Formazione Napoli, Sky: "De Bruyne dal 1' e scelto sostituto Politano"
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kevin De Bruyne è pronto a tornare titolare dal primo minuto domani a Pisa, prendendo il posto di Giovane nella formazione iniziale. Il belga per problemi fisici aveva saltato l'ultima di campionato di lunedì contro il Bologna al Maradona. Sul fronte delle altre modifiche di formazione, Spinazzola dovrebbe essere schierato al posto dello squalificato Politano. A sinistra, invece, spazio a Gutierrez, chiamato a presidiare la fascia e a dare equilibrio alla manovra. Dunque Spina a destra e non Gutierrez, che pure in passato aveva ricoperto quel ruolo. Ecco le probabili formazioni:
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Pisa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro