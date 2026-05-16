Alisson a caccia del primo gol in trasferta: ha già un record in Serie A
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Dal suo esordio con la maglia azzurra a metà febbraio, l'attaccante brasiliano ha segnato quattro reti in Serie A (anche se tutte in casa).
Il Napoli si gioca a Pisa l'accesso alla prossima Champions League, che diverrebbe matematico con la vittoria della squadra di Antonio Conte. Gli azzurri reduci da appena una vittoria nelle ultime 5 partite non vivono un buon momento, a differenza di Alisson Santos.
Dal suo esordio con la maglia azzurra a metà febbraio, l'attaccante brasiliano ha segnato quattro reti in Serie A (anche se tutte in casa): record tra i giocatori azzurri nel periodo. Inoltre, più in generale, dalla giornata del suo debutto nel torneo (25ª) è il calciatore con più dribbling riusciti (30) e più conclusioni tentate al termine di discese palla al piede (16) nel massimo campionato italiano.
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