Se Guardiola resta al City, che farà Maresca? L'ex Chelsea piace al Napoli

vedi letture

Tra i nomi emersi come possibili successori in caso di separazione, uno dei primi profili considerati dal club inglese era quello di Enzo Maresca

“Io via dal City? Assolutamente no! Nessuna possibilità. Ho ancora un altro anno di contratto”. Con queste dichiarazioni Pep Guardiola ha spento le voci su un possibile addio immediato al Manchester City, ribadendo la sua volontà di rispettare l’attuale accordo e proseguire il progetto tecnico in Premier League. Una dichiarazione che, almeno nell’immediato, chiude ogni scenario di successione sulla panchina dei Citizens e raffredda le ipotesi circolate nelle ultime settimane su un suo possibile cambio di ciclo.

Maresca-Guardiola-City, che intreccio. Il Napoli alla finestra

Tra i nomi emersi come possibili successori in caso di separazione, uno dei primi profili considerati dal club inglese era quello di Enzo Maresca, tecnico in ascesa e già apprezzato per il lavoro svolto in Premier League e in ambito internazionale al Chelsea. Maresca, però, non è solo un’idea legata al City: il suo nome circola anche in ottica Napoli, soprattutto in uno scenario in cui Antonio Conte dovesse lasciare la panchina azzurra. In questo caso, il club partenopeo potrebbe valutare proprio l’ex centrocampista come possibile soluzione per aprire un nuovo ciclo tecnico. Soprattutto se realmente Guardiola dovesse restare al City. Un intreccio di panchine e prospettive che tiene aperti diversi scenari.