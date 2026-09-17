Allegri blindato, Romano: "ADL non ha mai pensato ad altri allenatori"

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Il Napoli continua a puntare su Massimiliano Allegri. E non ha dubbi De Laurentiis sul valore del suo allenatore. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, il club azzurro non ha mai contattato nessun altro allenatore per valutare un eventuale cambio in panchina. In passato si parlava di Palladino ma solo perché era stato al Maradona per la sfida con l'Arsenal e poi da pochi giorni ha firmato col Bologna. Secondo Romano, però, la società e il presidente Aurelio De Laurentiis confermano piena fiducia nell’attuale tecnico.

Il club conferma la fiducia nell’allenatore

De Laurentiis e la dirigenza continuano a sostenere il lavoro dell’allenatore, con l’obiettivo di proseguire il progetto iniziato in questa stagione. E la vittoria col Bologna di sicuro aiuta. Le prossime partite saranno inevitabilmente importanti per valutare il rendimento della squadra e il percorso intrapreso. Ma la notizia dunque è che durante le difficoltà con le 3 sconfitte di fila, Adl non ha mai pensato a nessun altro allenatore.