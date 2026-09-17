La Fiorentina si compatta prima del Napoli: asado al Viola Park
Un asado argentino per preparare Fiorentina-Napoli. Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino hanno mantenuto la promessa fatta dopo il successo sul Venezia, offrendo alla squadra una grigliata al Viola Park. Un'iniziativa nata per festeggiare la tripletta dell'ex Real Madrid e il gol dell'attaccante arrivato dal Parma, ma anche il momento positivo attraversato dalla squadra di Paolo Vanoli dopo le due vittorie consecutive ottenute tra campionato e Coppa Italia contro Venezia e Pisa.
Fiorentina-Napoli, il gruppo viola si compatta attorno all'asado
Come scrive FirenzeViola.it, i preparativi sono iniziati già alle 8.30, con l'arrivo al centro sportivo di bracieri e grandi griglie. Il pranzo è stato organizzato al termine dell'allenamento delle 12.30, anche se la forte pioggia caduta su Firenze ha complicato i programmi all'aperto. Resta però soprattutto il significato dell'iniziativa: rafforzare ulteriormente lo spirito del gruppo alla vigilia del big match di domenica contro il Napoli. Prima tutti insieme a tavola, poi la concentrazione tornerà sul campo.
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