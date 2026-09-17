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Uruguay, un solo 'italiano' nei convocati di Forlan: la scelta su Olivera

Uruguay, un solo 'italiano' nei convocati di Forlan: la scelta su Olivera
Oggi alle 14:40Notizie
di Pierpaolo Matrone
Mathías Olivera è stato convocato dall'Uruguay per le prossime tre amichevoli contro Giappone, Corea del Sud e India.

C'è anche Mathías Olivera nella lista dei 26 calciatori scelti da Diego Forlán per i prossimi impegni dell'Uruguay. La federazione ha ufficializzato l'elenco dei convocati per le amichevoli contro Giappone, Corea del Sud e India in programma tra settembre e ottobre 2026. Il terzino del Napoli rappresenta l'unico calciatore della selezione uruguaiana attualmente impegnato nel campionato italiano.

Uruguay, i 26 convocati di Forlán

Ecco tutti i convocati di Forlan: Ronald Araujo, José María Giménez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira e Darwin Núñez. Questa la lista completa: portieri: Mele, Fiermarin, Cardozo; difensori: Varela, Nández, Mouriño, Cáceres, Araujo, Giménez, Rodríguez, Olivera, Sanabria, Piquerez; centrocampisti: Bentancur, Bernal, Torreira, Valverde, Brian Rodríguez, Zalazar, Pellistri, Maximiliano Araújo, De Arrascaeta; attaccanti: Satriano, Rodrigo Aguirre, Viñas e Darwin Núñez.