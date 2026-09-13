Partenza da incubo: non accadeva dal 2015/16. E al Maradona non si vince da 112 giorni

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Napoli, appena tre punti dopo tre giornate: è uno dei peggiori avvii dell’era moderna.

Il Napoli ha raccolto appena tre punti nelle prime tre giornate di Serie A, facendo registrare una delle peggiori partenze della sua storia recente. Gli azzurri non cominciavano un campionato con un bottino così ridotto dalla stagione 2015/16, quando dopo 270 minuti avevano conquistato solamente due punti. Quella squadra riuscì poi a risalire fino al secondo posto, chiudendo il torneo con 82 punti, a nove lunghezze dalla Juventus campione d’Italia. Quello attuale rappresenta inoltre il terzo peggior avvio del Napoli nell’era dei tre punti a vittoria.

Anche il Maradona non è più un fortino

A preoccupare è anche il rendimento casalingo degli azzurri. Considerando la parte finale della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, il Napoli non ha vinto tre delle ultime cinque gare interne ufficiali di Serie A. In questo periodo sono arrivate le sconfitte per 0-2 contro la Lazio del 18 aprile 2026, per 2-3 contro il Bologna dell’11 maggio e per 1-2 contro il Como dello scorso 30 agosto. Numeri che fotografano le difficoltà incontrate dal Napoli in questo avvio di campionato e rendono ancora più importante la necessità di invertire rapidamente la tendenza, soprattutto nelle partite davanti al proprio pubblico.