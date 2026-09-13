L'ex arbitro Mazzoleni passa al basket, Collina: "E' un appassionato prestato al calcio"

vedi letture

Mazzoleni nuovo commissario degli arbitri del basket, Collina ne sottolinea passione ed entusiasmo.

Paolo Mazzoleni, ex arbitro internazionale di calcio, è dallo scorso luglio il nuovo commissario del CIA, il Comitato Italiano Arbitri, organismo che si occupa della formazione e della gestione degli arbitri del basket italiano. Mazzoleni ricoprirà l’incarico fino al 31 luglio 2027, portando nella pallacanestro l’esperienza maturata durante la sua lunga carriera nel mondo arbitrale calcistico.

Collina presenta Mazzoleni: il basket è il suo primo amore

Nel corso del raduno precampionato degli arbitri del basket era presente anche Pierluigi Collina, che ha parlato così della notizia: "Paolo è un appassionato di basket prestato al calcio. Può sembrare strano, ma da sempre è stato un malato di pallacanestro. Ha questo incarico importante e credo che saprà trasferire tutto il suo entusiasmo".

Lo stesso Mazzoleni ha dichiarato: "È tanto inaspettato quanto piacevole, un ruolo prestigioso la chiamata del presidente Petrucci mi riempie d'orgoglio, e ci metterò tutto l'entusiasmo. Il basket è il mio primo amore ed ho tutt'ora questa passione".