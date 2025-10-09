Video

Avv. Pisani: "Divieto trasferte per i campani? Grave discriminazione e danno per i tifosi"

Oggi alle 12:40Notizie
di Fabio Tarantino

L'avvocato Angelo Pisani si è espresso sul tema divieto di trasferta per i campani. L'ultimo caso contro il Milan. "Pensiamo di far capire alle istituzioni che l'Italia fa parte dell'Europa.

Le istituzioni italiane fanno finta di non vedere queste pericolosissime discriminazioni nei confronti dei tifosi del Napoli che vengono limitati nei loro diritti costituzionali. Chiediamo alla Cedu di intervenire per risarcimento danni. Lo stato italiano impari a organizzare manifestazioni sportive e a tutelare le manifestazioni sportive", le sue parole.