Beukema dopo Lobotka è il vero regista del Napoli: una statistica dice tutto

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C'è una curiosità relativa a Sam Beukema, difensore del Napoli che nell'ultimo periodo sta giocando con una certa continuità. L'ex Bologna è il primo difensore di Serie A per passaggi in avanti, quasi 26 per ogni partita, per ogni novanta minuti: 25,68 per l'esattezza. Questo il dato preciso. Del Napoli, lui e Politano sono i giocatori più coinvolti all'origine di ogni azione.

Anche al Bologna, Sam si era distinto per la sua regia difensiva, però con altri numeri: con Italiano, ad esempio, i passaggi lo scorso anno erano quasi 19 ogni novanta minuti. Una crescita evidente per un giocatore che, nelle speciali graduatorie, è primo anche per azioni progressive, passaggi progressivi, tasso azioni progressive.