Ufficiale
Bologna, allenamento mattutino verso il Napoli: differenziato per due giocatori
TuttoNapoli.net
Il Bologna prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 18. A Casteldebole lavoro tecnico e tattico.
Il Bologna continua a lavorare in vista della trasferta di domenica contro il Napoli, con calcio d’inizio alle 18 allo stadio Maradona. La squadra di Domenico Tedesco si è allenata questa mattina al centro sportivo di Casteldebole, proseguendo la preparazione della sfida di campionato.
Bologna, il report dell’allenamento
Come riferito dal club emiliano, la seduta ha previsto attivazione, esercitazioni tecniche e una partita 11 contro 11 a campo ridotto: “Continua la preparazione dei ragazzi di Domenico Tedesco alla trasferta di Napoli: oggi la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partita 11 contro 11 a campo ridotto. Allenamento differenziato in campo per Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini”.
autore
Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
13 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Da 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace
Daniele RodiaLiveAllegri in conferenza: “Arrabbiato, alla fine conta il risultato! Ma se difendiamo sempre così… ora serve vincere! Su Meret e Alisson…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il mistero dei tre cartellini, le previsioni catastrofiche, la confessione di Allegri e l'inaccettabile scelta del club
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Badiashile? O lui o Beukema, ma abbiamo perso distanze. Pensavo al 3-2 Scudetto alla Juve..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveInter-Napoli, Allegri: "McTominay-Giovane? Meglio ora che dopo! Mercato? Contento così! Vergara? Piano, ha solo 12 partite. Sull'Inter..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com