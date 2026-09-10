Ufficiale Bologna, allenamento mattutino verso il Napoli: differenziato per due giocatori

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Il Bologna prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 18. A Casteldebole lavoro tecnico e tattico.

Il Bologna continua a lavorare in vista della trasferta di domenica contro il Napoli, con calcio d’inizio alle 18 allo stadio Maradona. La squadra di Domenico Tedesco si è allenata questa mattina al centro sportivo di Casteldebole, proseguendo la preparazione della sfida di campionato.

Bologna, il report dell’allenamento

Come riferito dal club emiliano, la seduta ha previsto attivazione, esercitazioni tecniche e una partita 11 contro 11 a campo ridotto: “Continua la preparazione dei ragazzi di Domenico Tedesco alla trasferta di Napoli: oggi la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partita 11 contro 11 a campo ridotto. Allenamento differenziato in campo per Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini”.