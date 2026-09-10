Napoli-Arsenal, Tmw: “Difendersi e speculare non basta più! Allegri se ne renderà conto?”

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Marco Conterio critica l’atteggiamento del Napoli dopo la sconfitta contro l’Arsenal. Nel mirino la scarsa proposta offensiva.

“Non può essere tutto qui. Il Napoli ha giocato una partita che pareva giusta, oculata, speculare. Ma nel 2026 c’è dell’altro rispetto al gatto col topo”. È l’analisi di Marco Conterio nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com, all’indomani della sconfitta del Napoli contro l’Arsenal nella prima giornata di Champions League. Il giornalista mette in discussione soprattutto l’atteggiamento tattico degli azzurri, ritenuto troppo prudente per affrontare le grandi d’Europa: “Se non sei il Real Madrid che davanti ha dei centometristi che non solo attaccano ma sfrecciano a campo aperto, allora contro le grandi d’Europa non puoi permetterti solo di chiuderti e cercare transizioni e ripartenze. Nel primo tempo ha funzionato, all’inizio, poi lo spartito è stato chiaro e la formazione di Mikel Arteta non ha più sofferto. Terza sconfitta di fila per Massimiliano Allegri e per il suo Napoli, sarà un segnale?”.

Conterio critica Allegri dopo il ko con l’Arsenal: “Chiudersi e cercare ripartenze non basta più”

Conterio riconosce le qualità della rosa, pur sottolineando i possibili limiti di un mercato che, a suo giudizio, non l’ha rinforzata adeguatamente. Il problema principale, però, resta il modo di giocare e la scarsa capacità di proporre calcio contro avversari di alto livello: “La rosa non è stata rinforzata adeguatamente, forse, ma il valore assoluto è altissimo. Poca proposta, poca costruzione, speculare e sperare nel pallone internazionale non basta più. Se ne dovrà render presto conto Allegri per non replicare il disastro della scorsa stagione di Antonio Conte in Champions, altrimenti dovrà farlo Aurelio De Laurentiis”.