Allegri-Arteta, entrambi da 6,5 per la Gazzetta: “Max l’aveva studiata bene…”

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L'attribuzione del 6,5 in pagella a Massimiliano Allegri da parte de La Gazzetta dello Sport - la stessa valutazione riservata a Mikel Arteta - ha scatenato accese polemiche sui social network, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione del quotidiano di "promuovere" il tecnico azzurro nonostante la sconfitta e la netta sproporzione nei numeri della gara ha fatto da detonatore per l'ennesima spaccatura mediatica.

Il cortocircuito tra numeri della gara e giudizi della stampa

A far discutere i tifosi è il palese contrasto tra la percezione della partita e la valutazione dei due allenatori. Da un lato vi è la prestazione dell'Arsenal, capace di produrre 26 tiri in porta e 3.81 xG da gioco aperto; dall'altro un Napoli sulla difensiva, condizionato dalle assenze e arresosi solo nel finale a una giocata d'autore di Ødegaard.