Partenza da incubo: tre sconfitte in quattro gare, non accadeva dal 2000/01

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Napoli, tre sconfitte nelle prime quattro gare: avvio così negativo mancava dal 2000/01.

Il Napoli cede il passo all’Arsenal al Maradona e incassa la terza sconfitta consecutiva tra Serie A e Champions League. Dopo il successo per 2-0 contro il Genoa all’esordio ufficiale, la squadra di Massimiliano Allegri ha perso le successive tre partite, rendendo particolarmente complicato l’avvio della nuova stagione. Un rendimento che, numeri alla mano, riporta alla memoria una partenza lontanissima nel tempo.

Napoli, un avvio così negativo mancava dalla stagione 2000/01

Con tre sconfitte nelle prime quattro partite ufficiali, bisogna tornare alla stagione 2000/01 per ritrovare un avvio peggiore del Napoli. All’epoca gli azzurri, allenati da Zdenek Zeman, raccolsero appena un pareggio e tre sconfitte nelle prime quattro gare ufficiali. Quella stagione si sarebbe poi conclusa con la retrocessione in Serie B, mentre il tecnico boemo venne esonerato poche settimane dopo quel difficile avvio.

Il contesto attuale è però profondamente differente. Allegri ha vissuto un’estate caratterizzata da un mercato in entrata praticamente fermo e da numerose operazioni in uscita, mentre il calendario ha subito messo il Napoli davanti ad avversari di alto livello. Tra le prime quattro gare sono infatti arrivate sfide contro due formazioni di Serie A qualificate alla Champions League e contro l’Arsenal vicecampione d’Europa. In questo scenario, Aurelio De Laurentiis viene descritto come intenzionato a concedere tempo al nuovo allenatore per costruire il suo Napoli.