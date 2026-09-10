Anguissa migliora, Sky: "La sensazione in vista di Napoli-Bologna"
In vista della fondamentale sfida di campionato contro il Bologna, l'infermeria azzurra inizia a mostrare i primi timidi segnali di schiarita, quantomeno nel reparto mediano. Come riferito da Sky Sport, le notizie sul fronte Frank Anguissa inducono a un moderato ottimismo: il centrocampista camerunense, costretto ai box nella gara di Champions League contro l'Arsenal a causa dell'infortunio muscolare al flessore subito nel big match di San Siro contro l'Inter, sta mostrando significativi progressi e potrebbe strappare la convocazione per la panchina già per la gara di domenica al Maradona.
L'emergenza a centrocampo e i tempi di recupero
Il potenziale recupero di Anguissa rappresenterebbe una boccata d'ossigeno fondamentale per le rotazioni di Massimiliano Allegri, rimasto a corto di alternative a centrocampo. Se per Scott McTominay ed Alisson Santos lo stop forzato è confermato fino al rientro dalla sosta per le Nazionali, la presenza dell'ex Fulham tra i disponibili permetterebbe di far tirare il fiato a Billy Gilmour — reduce da un impiego intensivo — o di offrire a gara in corso quella fisicità e sostanza atletica mancate nelle ultime uscite.
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