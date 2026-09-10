Infortunio Alisson, chi al suo posto? Tre soluzioni per Allegri

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L'infortunio muscolare di Alisson Santos apre un delicato rebus tattico per Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Bologna, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare la corsia mancina dell'attacco azzurro. Con il brasiliano indisponibile fino a dopo la sosta per le Nazionali, le opzioni a disposizione del mister offrono caratteristiche molto differenti per interpretare il ruolo ed equilibrare l'assetto della squadra.

La soluzione più naturale sulla carta porta al nome di Noa Lang. L'esterno olandese, smaltita la punizione disciplinare che lo ha visto finire in tribuna contro l'Arsenal e reintegrato subito in gruppo a Castel Volturno, rappresenta la scelta di maggior qualità ed estro nell'uno contro uno, ideale se Allegri volesse mantenere un tridente puro spinto sulla creatività. L'alternativa immediata è rappresentata da Antonio Vergara, subentrato proprio al posto di Alisson nel secondo tempo della gara europea.

Resta infine sullo sfondo la suggestione Costantino Favasuli. L'esterno calabrese vanta nel suo bagaglio giovanile e di carriera numerose presenze disputate a sinistra. Forte del grande impatto emotivo e della gamba mostrata al debutto continentale contro i Gunners, Favasuli offrirebbe ad Allegri una soluzione di enorme sacrificio, corsa ed intensità, utile per contenere la spinta delle corsie esterne del Bologna.